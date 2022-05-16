При выборе свадебного платья нужно учитывать три фактора:

фигуру;

характер;

атмосферу свадебного торжества.

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Короткое свадебное платье

Если вы решились на короткий наряд, у вас действительно огромный выбор фасонов, длин, и все они в широкой цветовой гамме.

Что такое короткое свадебное платье? Это может быть платье-карандаш до колен классического кроя, которое идеально подойдет невесте с женственными формами. Если ваша талия нечетко очерчена или вы хотите прикрыть животик, выбирайте платье расклешенное от уровня талии. Такой выбор отлично замаскирует недостатки и зрительно вытянет талию.

Если вы ищете атмосферу 60-х, выбирайте приталенное платье с расклешенной юбкой на нескольких слоях подъюбников. Если у вас типичная женская фигура, выбирайте удлиненный корсет, который подчеркнет талию и в то же время не расширит выступающие бедра. У васкрасивые ноги? Не стесняйтесь! Выберите короткое платье и покажите свою красоту.

Длинное свадебное платье

Будущие невесты чаще всего останавливаются на длинных платьях из деликатных тканей, таких как шелковый тюль, муслин или органза.

Если вы с детства мечтали, что будете выглядеть принцессой на своей свадьбе, то ключом к успеху будет, конечно же, выбор платья, которое будет соответствовать вашей фигуре. Самый популярный крой – А-образный, и, что самое главное, он подходит большинству фигур. Если природа наградила вас пышной грудью, выбирайте прямое декольте и платье на бретельках. Если вы обладательница средней груди, выбирайте вырез в виде сердечка или V-образный вырез. Для женщин с очень маленькой грудью стоит наполнить корсет вшитыми чашечками, которые сформируют бюст и зрительно его подчеркнут.

Как выбрать свадебное платье

Красочное свадебное платье

Отойдем от стереотипов – свадебное платье не обязательно должно быть белым. Все больше невест выбирают смелые и даже экстравагантные наряды. В случае, например, гражданской свадьбы можно позволить себе гораздо больше свободы в выборе наряда на этом сайте, и прежде всего цвета ткани – несомненно, модны все оттенки розового, бежевого, персикового или даже мятно-голубого. Цвет должен быть идеально подобран по правилам цветового анализа. Он должен соответствовать цвету лица невесты, цвету ее волос и выбранной обуви. Также важно, в какойсезон состоится свадьб. Прохладные оттенки будут фантастически гармонировать с зимой и летом, а теплые — с весной и осенью.