Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Алексея Арестовича.

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что его выгнали из ОП и теперь он работает на заправке. Чиновник снял видео, на котором показал, как моет автомобиль.

«Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку. И считаю себя счастливым человеком, потому что в это время не каждый может найти работу», — заявил он.

Скорее всего, Арестович пошутил. Ведь официальной информации об его увольнении из ОП нет.

Пользователи начали активно комментировать видео с Арестовичем. Некоторые начали шутить, что чиновник нашел себе «хлебное место», учитывая дефицит с топливом в стране.

«Автозаправки сейчас одни из топовых мест. Арестович, как всегда на гребни волны». «Давно так не смеялась». «Наконец нашел нормальную работу», — пишут пользователи.

Однако не всем понравилось видео Арестовича – часть пользователей поддала критике кадры.

Ранее Арестович отреагировал на угрозы Путина нанести «молниеносный удар».