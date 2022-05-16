Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Алексея Арестовича.
Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что его выгнали из ОП и теперь он работает на заправке. Чиновник снял видео, на котором показал, как моет автомобиль.
«Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку. И считаю себя счастливым человеком, потому что в это время не каждый может найти работу», — заявил он.
Скорее всего, Арестович пошутил. Ведь официальной информации об его увольнении из ОП нет.
Пользователи начали активно комментировать видео с Арестовичем. Некоторые начали шутить, что чиновник нашел себе «хлебное место», учитывая дефицит с топливом в стране.
«Автозаправки сейчас одни из топовых мест. Арестович, как всегда на гребни волны».
«Давно так не смеялась».
«Наконец нашел нормальную работу», — пишут пользователи.
Однако не всем понравилось видео Арестовича – часть пользователей поддала критике кадры.
Ранее Арестович отреагировал на угрозы Путина нанести «молниеносный удар».
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