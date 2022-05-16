Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на пресс-конференцию матерей и жен защитников «Азовстали», которая транслировалась в Facebook.

Украинская певица Руслана вместе с матерями и супругами защитников «Азовстали» провели в Турции пресс-конференцию. Они призвали турецкого лидера Реджепа Эрдогана и китайского лидера СИ Цзиньпина объединить свои усилия ради спасения защитников Мариуполя, которые находятся на территории завода «Азовсталь».

Певица Руслана призвала к процедуре экстракции украинских военных на «Азовстали», отметив, что там сотни раненных бойцов находятся в ужасных условиях.

«Сегодня – наш дедлайн, последний момент, когда мы можем спасти Мариуполь. Это то, что невозможно показывать в интернете и передать кадрами и новостями. Перед вами женщины, у которых последний шанс спасти своих близких и родных», — сказала исполнительница.

Матери и жены защитников Мариуполя поблагодарили Эрдогана и турецкий народ за всю предоставленную помощь Украине.

«Мы просим сегодня о помощи. Кольцо вокруг «Азовстали» сужается. Дальше тянуть некуда… Это наша последняя надежда. Мы верим в то, что объединив усилия Турция в лице господина Эрдогана, а также Китай в лице его лидера Си Цзиньпина, а также сам Господь Бог помогут спасти людей из «Азовстали»», — заявила одна из женщин.

Она добавила, что такой поступок руководителя Турции будет стоить Нобелевской премии мира.

Ранее экс-президенты Кучма, Ющенко и Порошенко призвали мир спасти защитников «Азовстали».