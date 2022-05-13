Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Петра Порошенко.

Второй, третий и пятый президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко написали письмо, в котором обратились к лидерам государств-членов ЕС, США, Канады, Китая, Турции и других, а также ООН. Экс-президенты просят мировое сообщество помочь украинской власти спасти гражданских и военных, которые находятся на территории завода «Азовсталь».

В письме политики призывают лидеров государств воспользоваться всеми возможными дипломатическими ресурсами для того, чтобы спасти жизни гражданских и военных на «Азовстали».

Экс-президенты отметили, что такая шокирующая жестокость российских оккупантов лишена всякого военного смысла. Они подчеркнули, что российская армия пытается варварскими способами уничтожить людей на «Азовстали» по приказу диктатора РФ Владимира Путина.

Также пятый президент Порошенко добавил, что готов лично присоединиться к процессу переговоров по экстракции защитников «Азовстали» рядом с международными и украинскими представителями власти. А также лично принять участие в реализации данной процедуры, добавил Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал о ключевых инструментах давления на Путина.