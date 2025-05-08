Турецкое издание Hürriyet заявило, что Трамп провел телефонный разговор с Эрдоганом. Политики пригласили друг друга в столицы своих стран: американский лидер пообещал приехать в Анкару после того, как президент Турции посетит Вашингтон, информирует «НБН».

Также, по данным журналистов, во время «теплой» беседы глава Белого дома попросил турецкого лидера стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой по завершению войны.

Издание пишет, что Эрдоган может встретиться и с лидером украинцев Владимиром Зеленским, и с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, политик положительно относится к инициативе президента США.

Как сообщалось, бывший руководитель Штатов Джо Байден раскритиковал Трампа за давление на Киев. 46-й американский президент пристыдил главу Белого дома за его попытки «умиротворить» кремлевского диктатора.