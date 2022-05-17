Однако российское министерство обороны до сих пор признает гибель только одного военнослужащего; еще 27 пропали без вести, утверждает ведомство. Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание «Медуза».

С начала войны российские власти заявляли, что срочники не будут участвовать в «спецоперации» в Украине. Однако позже признали «несколько фактов присутствия» срочников на войне.

При этом экипаж крейсера «Москва» мог наполовину состоять из срочников (а это сотни людей). Это обычное дело для военных кораблей, срочники выполняют там всю «грязную» хозяйственную работу.

Первым о том, что на затонувшем крейсере служили срочники, заявил Дмитрий Шкребец — отец срочника Егора Шкребца, пропавшего после гибели «Москвы».

При этом 6 мая Шкребец получил такой ответ от Минобороны: крейсер «Москва» не входил в территориальные воды Украины и «не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в «специальной военной операции». Егор Шкребец же «объявлен безвестно отсутствующим в воинской части».

Спустя несколько дней после публикации этого письма Военной прокуратуры Черноморского флота Дмитрий Шкребец удалил пост с ним со своей страницы во «ВКонтакте».

А в одной из следующих записей поблагодарил командование Черноморского флота за «честные решения и человечность».

Официальная позиция Минобороны до сих пор не меняется: корабль утонул в результате пожара, который возник «после детонации боеприпасов».

Официально точное количество раненых и выживших на корабле не раскрывается. По данным источника, близкого к руководству Черноморского флота, погибли 37 моряков «Москвы».

Уже больше месяца родные моряков пытаются добиться информации о членах экипажа «Москвы».

Родителям пропавших срочников предлагают подписать бумаги о том, что они согласны переквалифицировать их в «погибших» из «без вести пропавших» — для того, чтобы родители получили деньги, более миллиона рублей.

Но родители от этого отказываются, не желая хоронить своих детей, веря в то, что они живы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны России озвучили количество погибших на затонувшем ракетном крейсере «Москва»