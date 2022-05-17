В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что защитники города Мариуполя в полном объеме выполнили поставленную боевую задачу. Более того, командирам подразделений был отдан новый приказ.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ, командирам подразделений был отдан приказ сохранить жизнь личного состава.

Дословно из сообщения Генерального штаба Украины:

«Гарнизон «Мариуполь» осуществил поставленную боевую задачу. Высшее военное командование приказало командирам подразделений, которые находятся на комбинате «Азовсталь», сохранить жизнь личного состава. В настоящее время идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украинского государства».

Кроме того, в Генштабе добавили, что в понедельник, шестнадцатого мая, началась эвакуация 53 тяжелораненных военных. Они были доставлены в медицинское учреждение на территории Новоазовска, который временно находится под контролем боевиков ОРДО.

В сообщении ведомства также отмечается:

«Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на территорию, которая находится под контролем Украины посредством процедуры обмена».

Напоследок говорится, что меры, предпринятые для спасения остающихся на территории «Азовстали» защитников, продолжаются.