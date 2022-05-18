Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Над флорой и фауной Азовского моря нависла угроза полного вымирания. Все дело в том, что нещадные бомбардировки российскими оккупантами завода «Азовсталь» могли повредить техническое сооружение, которое сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.

Попадание этого вещества в воды Азовского моря может стать смертельным для всего живого там. После этого опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море. Таким образом, это может стать экологической катастрофой мирового масштаба.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости срочного допуска на территорию завода международных экспертов и представителей ООН, чтобы они могли оценить ситуацию с хранением сероводорода и предотвратить экологическую катастрофу.

Ранее ставленник Кремля в оккупированном Донецке Пушилин заявил о планах снести завод «Азовсталь».