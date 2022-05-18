Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «ТСН».

Супруги певицы Камалии, предприниматель Мохаммад Захур купил для украинской армии два самолета-истребителя. Бизнесмен не сразу рассказал о помощи для ВСУ.

Об этом 18 мая, в день своего рождения поведала супруга миллиардера, певица Камалия. В эфире программы «Ранок з Україною» знаменитость рассказала о том, как муж помогает украинской армии, а также людям, которые пострадали от полномасштабной российской агрессии.

«Захур разрешил мне это рассказывать. Потому, что мой муж вместе с друзьями эти вопросы скрывали. Два самолета-истребителя они дали Украине и помогают Украине, но не разглашают об этом», — заявила артистка.

Кроме того, певица заявила, что ее семья потратила более миллиона евро на строительство специального жилья в Германии для беженцев из Украины.

«Там смогут разместиться 750 семей», — сказала Камалия.

Украинцы в свою очередь восхитились поступком супруга Камалии. В социальных сетях пользователи посоветовали другим украинским предпринимателям брать пример с Мохаммада Захура.

Ранее появилась информация, что голливудский актер Ричард Гир продает свой роскошный автомобиль ради помощи Украине.