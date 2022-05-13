72-летний Ричард Гир показывает всему миру, что он готов поддерживать Украину, которая мужественно противостоит агрессии российской Федерации. Голливудский актер решил продать свой раритетный автомобиль, чтобы собрать средства на помощь Украине, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Деньги будут распределены между двумя благотворительными фондами World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые предоставляют ресурсы пострадавшим от нападения российских войск.

Текущая ставка за роскошный Jaguar XK8 1999 года выпуска знаменитости на сегодня составляет 29 000 долларов на сайте Bring a Trailer. На платформе можно посмотреть фотографии уникального кабриолета.

Напомним, что украинская знаменитость выставила на благотворительный аукцион свое платье, чтобы помочь ВСУ и пострадавшим от войны согражданам. Певица Джамала продает свой наряд, который надевала на открытие «Евровидения-2017» в Киеве.