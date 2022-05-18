Во время выступления в Совете иностранных дел Евросоюза на уровне министров обороны с участием Генсека Североатлантического Альянса Резников сообщил, что российские захватчики изменили военный план, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу главы украинского оборонного ведомства.

По словам главы Минобороны, путинские войска сосредоточили все свои усилия на том, чтобы окружить и ликвидировать группировки ВСУ в Донецкой и Луганской областях. Также оккупанты намерены полностью оккупировать южные регионы Украины и хотят создать и удержать сухопутный коридор из Российской Федерации на территорию Крымского полуострова.

Резников добавил, что страна-агрессор увеличила количество ракетных ударов по гражданским объектам и жилым домам, в частности по территории юго-восточных областей Украины. В основном российские захватчики используют крылатые ракеты воздушного базирования с самолетов дальней авиации, не заходя в воздушное пространство Украинского государства. Под обстрелы также попадают районы Харьковской, Черниговской и Сумской областей.

Руководитель оборонного ведомства подытожил, что эти признаки свидетельствуют о подготовке РФ к длительной военной операции. Кроме того, «освободители» проводят инженерные и фортификационные работы в Херсонской и Запорожской областях, чтобы в случае необходимости переходить к обороне.

Напомним, что волонтер Мирослав Гай назвал «спецоперацию» РФ в Украине политической авантюрой Путина и объяснил, по каким причинам глава Кремля будет продолжать войну.