Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НВ».
В честь Дня вышиванки украинские дипломаты в Великобритании подарили британскому премьер-министру Борису Джонсону вышитую сорочку. Вышиванку для Джонсона создала украинский дизайнер Юлия Магдыч.
Вместе с вышиванкой, которая является национальной одеждой Украины, дизайнер передала политику письмо. В нем Магдыч от имени всей Украины и всех украинцев выразила Джонсону благодарность за поддержку нашего государства с первого дня полномасштабного вторжения РФ.
Дизайнер выразила надежду, что одевая вышитую сорочку, Джонсон будет ощущать уважение, восхищение и благодарность украинцев.
Британский премьер-министр оценил подарок от украинского дизайнера. В комментариях под публикацией посольства Украины он выразил свою благодарность.
«Спасибо за эту честь. Слава Украине», — написал политик.
Ранее Джонсон ответил на угрозы Путина применить ядерное оружие.
Обсуждение