Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НВ».

В честь Дня вышиванки украинские дипломаты в Великобритании подарили британскому премьер-министру Борису Джонсону вышитую сорочку. Вышиванку для Джонсона создала украинский дизайнер Юлия Магдыч.

Вместе с вышиванкой, которая является национальной одеждой Украины, дизайнер передала политику письмо. В нем Магдыч от имени всей Украины и всех украинцев выразила Джонсону благодарность за поддержку нашего государства с первого дня полномасштабного вторжения РФ.

Дизайнер выразила надежду, что одевая вышитую сорочку, Джонсон будет ощущать уважение, восхищение и благодарность украинцев.

Британский премьер-министр оценил подарок от украинского дизайнера. В комментариях под публикацией посольства Украины он выразил свою благодарность.

«Спасибо за эту честь. Слава Украине», — написал политик.

In honor of Vyshyvanka Day, we presented @BorisJohnson with an embroidered shirt made by a famous Ukrainian designer @YuliyaMagdych. pic.twitter.com/aJxcfC6eKy — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) May 20, 2022

Ранее Джонсон ответил на угрозы Путина применить ядерное оружие.