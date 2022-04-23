Британский премьер пригрозил стране-оккупанту ответным ударом на применения ядерного вооружения. Джонсон напомнил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что у Великобритании тоже есть ядерное вооружение, информирует «НБН» со ссылкой на HamamTimes.

Представитель Соединенного Королевства заверил, что если кремлевский диктатор нажмет на «красную кнопку», британское руководство не будет проводить предварительные консультации с союзниками и учитывать их мнение, а самостоятельно примет решение об ударе по РФ. Он добавил, что его страна готова к любому развитию событий.

Политик заявил, что страна-оккупант не может больше никому угрожать и путинская диктатура вместе с империализмом России будет обязательно похоронена. Также он акцентировал внимание на том, что Британия вступит в войну, если глава Кремля нажмет на «красную кнопку».

Напомним, что в разговоре с президентом США Джо Байденом Джонсон заявил, что Украину нужно усилить и укрепить, чтобы Российская Федерация не осмелилась на новое вторжение.