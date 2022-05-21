Как информирует «НБН», в интервью журналистам по случаю 3-й годовщины инаугурации, Зеленский сказал, что возвращение территорий к линии разграничения 23 февраля текущего года будет считаться победой.

Дословно из заявления президента Украины:

«Полагаю, какой бы аппетит ни был у разных слоев нашего населения, самое ценное – это сохранение жизней украинцев, военных. Эти люди очень смелые, они готовы отдать свою жизнь… Как следствие… не нужно быть весьма жадными в этом смысле, хотя это не до конца справедливо. Ведь справедливость – это когда мы вернем все».

При этом украинский лидер добавил:

«Сегодня же, чтобы сохранить, а это вопрос десятков тысяч людей… Никто и ничего просто так не отдаст. Но есть земля, где они зашли, оккупировали… А есть территории, где они зашли глубоко… Без лишних потерь – выйти на линию, которая была до 24 февраля. Полагаю, это будет победой для нашей страны».

Напоследок президент Украины добавил:

«Так или иначе, все вернется. Мы смогли сломать хребет одной из самых сильных армий во всем мире. Мы уже сделали это. И психологически тоже. В ближайшие несколько лет они точно не встанут на ноги. Однако не забывайте, что все наши военные тоже хотят жить».

Согласно словам Владимира Александровича Зеленского, после того, как ВСУ выйдут на линию разграничения, которая была до двадцать четвертого февраля, можно будет перейти ко второй части, а именно – переговоров с Россией.