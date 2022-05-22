Как информирует «НБН» со ссылкой на Европейскую правду, в ежедневном обзоре британской разведки о войне, опубликованном Министерством обороны Великобритании, говорится, что Российская Федерация задействовала свою единственную группу с «Терминаторами» для поддержки наступательных действий под Северодонецком.

Согласно обнародованным данным, присутствие этой группы под Северодонецком может говорить о задействовании там центральной группы войск, так как только у них есть такие машины.

Известно также, что ранее эта группа войск понесла весомые потери, предпринимая попытку выйти к восточным окрестностям столицы Украины еще во время первой фазы полномасштабного вторжения России.

Дословно из обнародованного сообщения британской разведки:

«Направление Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов для России. Но с максимум десятком «Терминаторов» их использование в войне вряд ли существенно повлияет на ход компании».

Что такое БМП «Терминатор»

Отметим, что бронемашина пехоты «Терминатор» была разработана специально для того, чтобы прикрывать танки. К созданию такой военной техники в РФ пришли после опыта в чеченских и афганской войн.

Ранее сообщалось, что во время боевых действий в Украине погиб Адам Хамхоев, являющийся племянником заместителя главы Минобороны РФ.