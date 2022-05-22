Как информирует «НБН», в комментарии «Общественному» городской голова Малина сообщил, что в городе раздались взрывы.

В свою очередь на официальной странице Малинского городского совета в социальной сети Facebook говорится:

«Мы просим всех оставаться в укрытиях, а также не покидать их раньше окончания воздушной тревоги».

Стоит напомнить, что российско-оккупационные силы постоянно наносят ракетные удары по этому городу в Житомирской области.

Также один из ударов этой ночью, двадцать второго мая, пришелся по территории Запорожской области. В частности, отмечалось, что ракета ударила по одному из сел Вольнянского района. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.