Как информирует «НБН», в Телеграм Запорожской ОВА говорится, что ночью, двадцать второго мая, войска Российской Федерации нанесли ракетные удары по одному из сел на территории Вольнянского района, что в Запорожской области. В результате ЧП есть пострадавшие.

Цитата из обнародованного сообщения:

«Двадцать второго мая, около 02 часов 44 минут войска Российской Федерации запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел на территории Вольнянского района, что в Запорожской области».

Согласно предварительным данным, есть граждане, которые пострадали в результате ракетного удара. Сейчас на месте ЧП работают соответствующие службы.

Кроме того, в Запорожской областной военной администрации добавили, что взрывы, которые в ночное время слышали жители города, были звуками этого обстрела.

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