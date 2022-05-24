Конец обороны Мариуполя и подвиг героев «Азовстали»: несмотря на то, что россиянам в конце концов удалось установить контроль над городом, штурмовая операция навсегда запечатлится в истории России, как самый большой военный провал.

Героизм украинских защитников – беспрецедентен, учитывая соотношение сил сторон.

Даже если верить российской информации, что на «Азовстали» находились 2,5 тысяч украинских бойцов, представьте себе уровень противостояния с российской оккупационной машиной. По данным американской разведки, собственно защитниками «Азовстали» были скованы от 17 до 20 тысяч российских боевиков, принимавших непосредственное участие в операциях на территории Мариуполя. То есть соотношение сил было по меньшей мере 1 к 8.

Речь идет о том, что на территории города были фактически заблокированы до 17 батальонно-тактических групп России, которые в течение трех месяцев не могли сломать героическое сопротивление украинских бойцов.

Это военное и политическое поражение русской федерации, и в Москве это прекрасно понимают.

Героизм защитников «Азовстали», среди которых представители полка «Азов», 36-й бригады, пограничной службы, Нацгвардии, Нацполиции и т.д. Именно их мужественные и слаженные действия не дали россиянам перебросить свои подразделения на Донецкое и Луганское направления, что позволило Украине выиграть время.

Это позволило ВСУ построить эшелонированную линию обороны в Донецкой и Луганской областях. И не случайно российские войска третий месяц не могут выйти на административные границы этих областей. Кроме того, оборона Мариуполя дала возможность Украине выиграть время для переоснащения войск новейшими образцами иностранной техники, перевода экономики на военные рельсы, получения международной помощи. И главное – позволила провести массовую эвакуацию гражданского населения с территорий Луганской и Донецкой областей, а это – до 2 млн человек. Благодаря мужеству наших военных эти люди получили шанс на спасение.

Также обращаю внимание на риторику кремлевских чиновников.

Уже звучат заявления, что российская армия воюет с одной из наиболее профессиональных армий Европы. Эти заявления не могут не радовать. Если раньше в Москве уверяли, что через три дня возьмут Киев и будут контролировать значительную часть Украины, то после трех месяцев героической обороны Мариуполя они вынуждены констатировать высокую боеспособность ВСУ и профессиональную подготовку наших воинов.