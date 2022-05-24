Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает «НБН».

Сегодня, 24 мая появилась информация о том, что российские оккупанты заняли Светлодарск в Донецкой области.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив объяснил, что отступление украинской армии является частью маневренной обороны. Это позволяет наносить максимальные потери российским оккупантам и сохранить жизни украинским защитникам.

«Иногда приходится отступать от рубежей, не имеющих стратегического характера, во избежание окружения или значительных потерь. Никакой зрады в этом нет», — сказал чиновник.

Он отметил, что именно такое отступление произошло из Светлодарска и Мироновкого. По его словам, ВСУ это сделали, чтобы избежать окружения российскими войсками и значительных потерь среди защитников.

«Также возможно будут еще новые отступления, для выравнивания фронта», — сказал Андрусив.

Он добавил, что ситуация на Донбассе трудная, но не критическая.

«Ситуация трудная, но не критическая. Наших сил сегодня достаточно», — подытожил советник главы МВД.

Ранее сообщалось, что российские войска вошли в Светлодарск.