Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Свободное Радио».

Утром, 24 мая российские захватчики заняли город Светлодарск в Донецкой области. Об этом сообщил журналистам начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко. По словам чиновника, первым делом путинские войска вывесили свой триколор над зданием городской администрации.

«Местные жители, с которыми я общался, говорят, что большого присутствия их не наблюдается. Есть определенные группы по 5 человек», — поведал Гошко.

По его словам, российские захватчики ходят по городу и проверяют у местных жителей документы.

Жители Светлодарска в социальных сетях пишут, что войска РФ заняли город примерно в 8-9 часов утра.

Ранее мы писали о захвате российскими оккупантами здания Херсонского горсовета.