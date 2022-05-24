Как информирует «НБН» со ссылкой на комментарий ставленника Кремля, так называемого «заместителя главы военно-гражданской администрации» региона Кирилла Стремоусова пропагандистским СМИ РФ, коллаборанты будут просить Россию создать в области военную базу.

Дословно из заявления Стремоусова:

«В Херсонской области должна быть создана военная база Российской Федерации. Мы будем просить об этом».

В частности, Стремоусов добавил, что это «должно стать гарантом безопасности», а также «это жизненно необходимо», и что в этом якобы «заинтересовано все население».

Насколько известно, ранее Стремоусов заявил, что возвращение Херсонской области в «нацистскую», по его словам, Украину – невозможно.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, как пенсионер из Херсона испортил российской пропаганде сюжет о регионе.