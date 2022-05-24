Как информирует «НБН», во время разговора в Украинском доме в Давосе украинский лидер отметил, что в случае военного сценария по освобождению Крыма украинская армия понесет огромные потери.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Украинское государство отвоевать Крымский полуостров, Верховный главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что такого рода действия приведут к гибели большого количества бойцов.

Дословно из сообщения Зеленского:

«По состоянию на сегодняшний день я уверен в то, что ценой этого будут сотни тысяч жизней украинских военнослужащих».

Ранее Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский заявил, что на самом горячем направлении фронта в Украине, на Востоке страны, ежедневно могут погибать от пятидесяти до ста человек из состава украинских защитников.