Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Ахметова «Новое Время», война, начатая Россией в Украине – это геноцид с самоубийством десятков тысяч мирных граждан.

Дословно из заявления Ахметова:

«Двадцать четвертого февраля Российская Федерация начала войну на территории Украины. Это страшная война. Эта страна напала на наше государство без всяких на то причин и повода. Военные России убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин, а также пожилых людей. Они разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия Российской Федерации в Украине – это геноцид и военные преступления».

При этом Ринат Леонидович Ахметов добавил:

«Моя позиция вовсе не радикальная. Она честная, справедливая. Я настаиваю на ней и не боюсь занимать ее. Бояться нужно не спецслужб России, а своей совести. Я не намерен в этой ситуации молчать. Это недопустимо для меня».

Насколько известно, с самого первого дня войны Ринат Леонидович Ахметов находится на территории Украины. Согласно его словам, все усилия направлены на помощь армии Украины, а также соотечественникам, которые пострадали от войны.