Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «ТСН».

Военный эксперт Олег Жданов считает, что у ВСУ есть шанс удержать 5% Луганской области.

«Я думаю, что есть шанс удержать эти 5%. Это будет очень трудно. Вероятность не так велика на сегодняшний день, но шанс удержать есть. Особенно город Северодонецк. Если мы сможем обеспечить сухопутный коридор для поддержки нашей группировки в городе Северодонецк, тогда, да, есть шанс удержать эту территорию», — сказал он.

По словам эксперта, Россия будет бросать на данное направление все свои силы, чтобы захватить эти 5% Луганской области. Жданов подчеркнул, что российские захватчики хотят «перерезать» трассу Бахмут-Лисичанск, чтобы взять в кольцо наши войска в Северодонецке.

«Я так понимаю, что Генштаб контролирует ситуацию. И, по крайней мере, будет осуществляться отвод войск, чтобы не допустить такого окружения, если такая угроза станет реальной», — заявил эксперт.

Он также добавил, что в самом Северодонецке украинские защитники дают достойное сопротивление российским оккупантам, хоть город и атакуют сразу с трех направлений.

Ранее Жданов рассказал, чего можно ожидать от Лукашенко, армия, которого устроила маневры вблизи украинской границы.