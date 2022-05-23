Об этом эксперт поведал в интервью Politeka-Online, передает «НБН».

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Лукашенко хочет показать диктатору РФ Владимиру Путину, что его армия готова начать вторжение в Украину.

«Лукашенко ведет такую войну, он демонстрирует для Путина активную деятельность в плане подготовки, как Путин, скорее всего, настаивает, что должна белорусская армия ввязаться в эту войну, и он пытается показать всеми силами, что «да, вот мы готовимся, ведем разведку, усиливаемся»», — считает эксперт.

Однако есть момент, который, по словам Жданова, его настораживает.

«Это развертывание в Брестской области ракетных комплексов «Искандер». Почему? Потому, что дальность пуска ракеты «Искандера» 500 км. Это довольно далеко в глубину нашей страны. Мы знаем, что применение ракет и удары авиации с территории Беларуси проводились с самого начала войны. Поэтому, если даже армия Беларуси и не двинется с места, то ракеты настораживают», — заявил Жданов.

Эксперт считает, что на территории Беларуси размещены российские «Искандеры».

К слову, недавно Лукашенко заявил о планах производить «Искандеры».