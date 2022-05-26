Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные социологического исследования от КМИС.

Социологи отметили, что в последние годы наблюдалось постепенное снижение положительного отношения гражданами Украины к России. Однако еще в начале февраля 2022 года, до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину к стране-агрессору 34% респондентов относились положительно.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины этот показатель упал почти до нуля. Сейчас только 2% респондентов положительно относятся к России.

Негативно к государству-агрессору относятся 92% опрошенных украинцев.

По словам социологов, 2% — это около полумиллиона человек.

«То есть, достаточно существенное количество в абсолютном измерении все равно сохраняет, несмотря на очевидные факты, положительное отношение к агрессору», — указали в КМИС.

Кроме того, социологи повторно опросили людей (513 человек), которые были участниками исследования до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Новый опрос показал, что подавляющее большинство из тех, кто до 24 февраля имел хорошее отношение к РФ или неопределенное, кардинально изменили свое мнение. Теперь 80% из них негативно относятся к России.

К слову, согласно последним исследованиям, более 70% украинцев негативно относятся к россиянам.