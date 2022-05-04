Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от группы «Рейтинг».

Социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к россиянам, белорусам, а также жителям аннексированного Крыма и так называемых «Л/ДНР».

Опрос показал, что среди украинцев к россиянам преобладает отрицательное отношение. Почти 70% украинцев отрицательно относятся к гражданам страны-агрессора. Нейтрально к ним относятся 20%, а позитивно – 8%.

33% украинцев отрицательно относятся к гражданам Беларуси, положительно – 22%. Социологи отмечают, что данный показатель за последний год ухудшился в три раза. Еще 20% украинцев относятся к белорусам нейтрально.

К жителям аннексированного Крыма положительно относятся 41% опрошенных, нейтрально – 40%, отрицательно – 14%.

К жителям так называемых «Л/ДНР» положительно относятся 27% опрошенных, нейтрально – 37%, негативно – 31%.

Опрос был проведен 27 апреля. Участниками исследования стали 1 тыс. украинцев.

Ранее один из опросов показал, как сейчас украинцы относятся к мировым лидерам.