Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина-24», передает «НБН».

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что происходит на востоке нашей страны. Эксперт также объяснил, может ли российская армия создать Северодонецкий котел.

«Кстати, Американский институт исследования войны высказал идею, что у России не хватает сил для осуществления Светлодарского котла. И, скорее всего, они могут прибегнуть к трем маленьким. Это Самбур от Светлодарск, вдоль реки попытаются окружить в районе Золотого и в районе Авдеевки. Вот три опасных участка, где они могут это сделать», — сказал Жданов.

По словам эксперта, сейчас наблюдается кульминация битвы за Донбасс.

«Россия постарается выжать из этого все, что можно. Потому, что дальше оперативных резервов нет, дальше надо брать оперативную паузу», — заявил он.

Жданов заявил, что сейчас для ВСУ главное удержать оборону и отбить атаку противника.

«Наша главная задача сейчас – удержать оборону вот в этих местах. Да, если будет ситуация критическая, конечно же, нам придется вывести оттуда войска, чтобы не было никаких окружений, разгромов или опять ультиматумов относительно положения наших войск по их выводу из окружения», — заявил эксперт.

Ранее Жданов оценил шансы ВСУ удержать контроль над Луганской областью.