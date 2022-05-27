Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении американского Института изучения войны.

Согласно поступившей к ISW информации, войска Российской Федерации взяли под свой контроль более 95 процентов территорий Луганской области и, по всей вероятности, их целью является завершение захвата в ближайшие дни города Северодонецка.

Ранее стало известно, что на территории Российской Федерации Владимир Путин вместе с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу проведали раненных на войне в Украине российских военнослужащих.