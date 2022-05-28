Как информирует «НБН», об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Телеграм.

Дословной из заявления Братчука:

«Именно так выглядит работа ракеты Harpoon, которую наша страна уже получила. Между прочим, это прекрасная противокорабельная ракета. Эффективность этого вооружения было продемонстрировано во время испытательных пусков, а также в боевых условиях».

После того, как выполняется стартовая горка, ракета начинает снижаться до высоты в пятнадцать метров над уровнем моря и далее совершает маршевый полет. Потом она снижается до двух метров и поражает цель.

Согласно оценкам специалистов из Соединенных Штатов Америки, для выведения из строя авианосца нужно, чтобы было попадание в него пяти ПКР Harpoon, а для уничтожения такого крейсера – четырех. Двух таких ракет хватит, чтобы вывести из строя эсминец, а одной – чтобы обезвредить большой корабль или катер.

В своем сообщении Братчук добавил:

«Нам сейчас передали столько «Гарпунов», что мы можем потопить весь Черноморский флот России. А почему бы и нет?».

Ранее сегодня уже сообщалось, что Российская Федерация нанесла ракетный удар по территории Сумской области.