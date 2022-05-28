Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, захватчики сегодня атаковали ракетами и минометами территорию Сумской области.

Дословно из сообщения ГПСУ:

«Сегодня, после шестнадцати часов самолет врага совершил шесть выстрелов неуправляемыми ракетами. Целью стали приграничные территории Сумского района. Ракеты упали за пределами населенных пунктов».

Кроме того, сегодня после двенадцати часов враг выпустил пять минометных мин со стороны населенного пункта Троебортное по приграничной территории Шосткинского района.

Ранее мы уже сообщали о том, что Путина уже начали раздражать действия кадыровцев на войне в Украине.