Как информирует «НБН», такую информацию сообщил в Телеграм Александр Вилкул, городской голова Кривого Рога.

В своем сообщении Вилкул подчеркнул:

«В районе одного из выездов из города враг нанес ракетные удары. Не фотографируем ничего и не выставляем. Все остальные быстро в укрытие».

Немного позже мэр города добавил что в результате прилета нескольких российских ракет на территорию промышленного предприятия промзоны Кривого Рога «завод был практически уничтожен».

«Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей», — подытожил Вилкул.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что Российская Федерация нанесла ракетные удары по территории Сумской области.