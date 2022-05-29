Как информирует «НБН» со ссылкой на видеообращение Кулебы, у границы с Беларусью в Киевской области сейчас все спокойно. Но при этом он добавил, что регион постоянно находится под угрозой вторжения России.
Дословно из заявления Кулебы:
«Весьма много информации было озвучено на протяжении последних дней относительно того, что в очередной раз из белорусской границы может начаться вторжение. Именно по этой причине вместе с главой областной полиции мы поехали туда. Проверяли средства безопасности».
Помимо прочего он добавил:
«По состоянию на сегодняшний день се в области спокойно. Такого рода информация, которую вы видите в социальных сетях, не соответствует действительности насчет того, что здесь ведутся определенные активные действия. В Киевской облатси нормально. Ситуация сейчас в полной мере контролируемая силами безопасности».
В это же время Кулеба напомнил, что «к большому сожалению, теперь Киевская область находится под постоянной угрозой ракетных ударов».
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