Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что на протяжении трех месяцев украинские защитники уничтожили порядка третьей части современных российских танков.

Дословно из заявления Андрусива:

«До войны против Украинского государства в России на вооружении было порядка трех тысяч современных танков. Сейчас же более третьей их части было уничтожено. И это все за три месяца боевых действий. Если представить, что будет за шесть месяцев, то эта цифра только увеличится».

Согласно его словам, использование танков Т-62 выглядит как агония:

«Пока что неизвестно, сколько она будет длиться, однако весьма хорошо, что мы ее видим».

Ранее стало известно о ситуации в Киевской области вблизи с границей с Республикой Беларусь.