Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении стратегического командования Вооруженных сил Украины.

Дословно из сообщения:

«Командир парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии Александр Выгуляр присоединился к vip-поклонникам творчества Кобзона. Известно, что Выгуляр три месяца тому назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал «Вяземскую воздушно-десантную операцию», однако при встрече с украинскими воинами это им не помогло».

Немного ранее, двадцать восьмого мая, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского командира десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка, подполковника Александра Досягаева.

Как известно, ранее в Сети появилась информация о том, что россияне намерены начать выдавать украинцам российские паспорта в Запорожской области.