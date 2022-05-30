Как информирует «НБН», об этом рассказал Константин Немичев в Телеграм.

Дословно из заявления Немичева:

«Сегодня на территории Харькова официально было сформировано подразделение ССО «Азов» Харьков. Это еще одно наше боевое подразделение, которое будет действовать на территории Харьковской области. Бойцы будут освобождать нашу землю от оккупационных войск. Командиром подразделения был назначен Анатолий Сидоренко».

В свою очередь в ССО «Азов» подчеркнули:

«Бойцы подразделения уже выполняют боевые задания на территории Харьковской области, приближая освобождение региона от захватчиков Российской Федерации».

Примечательно, что из разговоров участников оккупационных сил, которые были перехвачены сотрудниками СБУ, стало известно, что среди российских военных захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты. Российские военные целыми подразделениями отказываются идти в наступление.

Также вчера стало известно о том, что вражеские силы в очередной раз нанесли удар по Харькову.