В ходе общения с корреспонденткой «ТСН» военнослужащий заявил, что война с Российской Федерацией непременно должна завершиться выходом украинских войск на границы страны 1991 года. В противном случае, нашим гражданам не будет покоя от агрессивного соседа, информирует «НБН».

Защитник считает, что война может закончиться также, как и началась в один день. Он не исключает, что может что-то произойти, и Украина сможет через день или неделю решить все свои вопросы.

По словам Сирого, существует мнение о затяжных и непростых боевых действиях с российскими захватчиками. Однако боец «Азова» считает, что все равно война закончится деоккупацией всех территорий нашей страны.

В то же время, как отметил защитник, Украина должна экономически и дипломатически «загнать в собачью будку» государство-террориста. В противном случае страна-агрессор наберется сил, отыщет в нашей стране «русскоязычных», к которым можно прийти и осуществит новое вторжение.

Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что война с РФ перешла на новый этап. Представитель Офиса Зеленского объяснил, какие фундаментальные решения позволят изменить ход боевых действий.