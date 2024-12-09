Сегодня утром в Донецке подорвали автомобиль начальника Еленовской колонии, военный преступник, как сообщают СМИ, погиб на месте. Прокопенко отреагировал на новость на своей странице в Facebook, информирует издание «НБН».

Командир «Азова» написал, что Сергей Евсюков угрожал пленным «поднять войска и вкатать всех в асфальт», если они еще раз крикнут «Слава Украине», заявляя, что «такой страны не существует». «Редис» признался, что это последнее, что он услышал от врага, каждое слово которого вернулось к нему в тротиловом эквиваленте.

Прокопенко отметил, что враги должны ощущать опасность и в тылу, а ответственные за уничтожение городов Украины, за пытки и убийства пленных воинов, за казнь защитников в Еленовке должны помнить, что за каждое свое преступление они не останутся безнаказанными.

Он заявил, что «азовцы» не простят убийство их 53 побратимов в колонии, которых оккупанты не смогли победить на поле боя. Поэтому захватчики подло взорвали спящих безоружных военнопленных.

«Редис» добавил, что возмездие может настигнуть врага через год, два или десять лет, однако убийцы непременно ответят за свои преступления.

Напомним, в ноябре в Севастополе взорвали автомобиль с капитаном ЧФ РФ, причастного к обстрелам украинских городов.