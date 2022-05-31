Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

Экс-редактор российского «Первого канала» Мария Овсянникова должна была провести пресс-конференцию в Киеве, 1 июня. Пресс-конференцию анонсировало агентство «Интерфакс-Украина». Название события звучало так: «Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда».

Спустя некоторое время на сайте организаторов появилась информация об отмене пресс-конференции с участием Овсянниковой. Что стало причиной отмены неизвестно. Вероятно, пресс-конференцию отменили после шквала критики в обществе.

В социальных сетях украинцы раскритиковали приезд Овсянниковой в Украину, отметив, что она долгие годы работала в интересах Кремля.

Напомним, что россиянку Овсянникову уволили из «Первого канала» после антивоенного протеста в прямом эфире. 14 марта она ворвалась в прямой эфир с плакатом: «нет войне».

Ранее артист Андрей Данилко рассказал, как российские пропагандисты пытались испортить его выступление на «Евровидении» в 2007 году.