Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Главред».

Ставленник Кремль в оккупированном Донецке, главарь т.н. «ДНР» Денис Пушилин якобы получил ранения в оккупированном Лимане (Донецкая область). О возможном ранении главаря террористов написал Telegram-канал «РИА Мелитополь».

По неподтвержденной информации Пушилин приезжал в оккупированный Лиман, чтобы назначить там псевдомэра.

По данным СМИ, благодаря отличной работе украинской артиллерии якобы были ликвидированы 50 «кадыровцев», около десятка вражеской техники было подбито. Также, по неподтвержденным данным, был ликвидирован кто-то из высокопоставленных представителей РФ.

Официального подтверждения всей вышеуказанной информации пока нет.

Ранее террорист Пушилин заявил, что хочет снести завод «Азовсталь» в оккупированном Мариуполе.