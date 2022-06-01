Как информирует «НБН», на протяжении почти ста дней с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину армия Путина доказала, что в честном бою с ВСУ захватить территории нашей страны они не могут. Как следствие «орки» применяют тактику уничтожения всех и всего. В том числе, речь идет и о мирных украинцах. Это подтверждает очередной разговор оккупанта из России, который был перехвачен специалистами СБУ.

Так, один из оккупантов, чье подразделение пытается продвинуться на Востоке Украины, во время разговора со своей женой рассказал, что их командование отдает преступные приказы уравнивать украинские населенные пункты с землей, а также уничтожать гражданское население. И все только для того, чтобы утвердить, что оккупанты эти территории захватили.

Во время разговора с женой российский оккупант заявил:

«Командир бригады приехал к нам, и говорит: вы что там, ох**ли? Вы не можете взять уже два дня деревеньку? Мы отвечаем, что там гражданские… А он: да по**й! Откатить все на полтора километра и залпом ударить со всех орудий, и все. Все сравнили там с землей, и укропов, и мирное население, всех подряд там…».

Примечательно, что с начала полномасштабного вторжения войск Путина в Украину, против военных из армии Российской Федерации Службой безопасности Украины было открыто уже более десяти тысяч производств.

Напомним, ранее Владимир Александрович Зеленский сообщил, сколько украинских военнослужащих погибает ежедневно на фронте.