В эфире национального телемарафона представитель Минобороны Украины объяснила, что ведомство может объявить об успехе контрнаступательных действий лишь тогда, когда ВСУ окончательно закрепятся на тех или иных позициях, информирует «НБН».

Маляр отметила, что преждевременные заявления о результатах операций могут навредить, активизировав действия оккупантов. Она добавила, что бои – это динамика, поэтому на разных точках разная ситуация, которая может менять несколько раз до окончательного закрепления армии Украины.

Исходя из этого, Министерство обороны и Вооруженные силы нашей страны не спешат объявлять успехи украинских военнослужащих. Замминистра подчеркнула, что ведомства сообщают, что какой-то населенный пункт освободили от российских захватчиков после закрепления наших защитников там.

Отметим, что ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призывал сограждан не помогать россиянам наносить ущерб нашей армии. Он попросил соотечественников не заниматься распространением и комментированием военной информации о текущих операциях армии Украины.