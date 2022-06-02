Несмотря на то, что российские оккупационные войска взяли под контроль около 80% Северодонецка, украинские защитники смогли провести несколько контратак и даже захватить в плен нескольких оккупантов.

Угрозы оцепления подразделений ВСУ в Луганской области пока нет.

То, что сейчас происходит в Луганской области, полностью сломало план российского военного командования по окружению украинской группировки вблизи Северодонецка и Лисичанска. В планах было расчленение группировки на две, оперативное окружение и поэтапное уничтожение. Ситуация Мариуполя в момент окружения группировки ВСУ полностью сорвана. ВСУ отходят на заранее подготовленные позиции. Это дает определенное преимущество нашим военным.

Ни о каком поражении, как кому-то кажется, речь не идет. Мы говорим об активном характере обороны. Численность российского контингента в Луганской области по сравнению с Силами сопротивления в коэффициенте 1 к 7.

Почему мы отходим от Северодонецка?

Нашей активной обороне помешали бомбардировки критической инфраструктуры, а именно химического предприятия Азот. Попадание в цистерны с азотной кислотой. Это чуть не привело к экологической катастрофе. Бьют специально по таким объектам, подвергая смертельной опасности как военных, так и гражданское население. Важно отметить, что ВСУ в Северодонецке не применяет тяжелую технику, ствольную артиллерию и минометы. В городе осталось до 15 тысяч гражданских. Выбранная тактика — не подвергать смертельной опасности гражданское население.

Основная задача гарнизона Лисичанска и Северодонецка – максимальное сдерживание подразделений российских войск, а именно оттягивание на себя основных усилий российской армии. Этот план удается. Тем временем ВСУ перешли в контрнаступление на других участках. В частности Харьковская и Херсонская области. Сейчас там есть успешные продвижения. Кроме того, мы контролируем Горное, Золотое, Камышеваху. Россия имела план создать там еще один котел. ВСУ этот план был разрушен. Мы контролируем «дорогу жизни» и выходы на административные границы Луганской области.

Следует заметить, что сейчас проходят не только оборонительные бои, но и освобождение оккупированных территорий.

Сценарий освобождения оккупированных территорий не отпадает. Он находится в приоритете. Но нам нужно провести мобилизационные мероприятия и получить современное оружие, которое мы ждем от европейских партнеров и от ленд-лиза.

Несколько слов о качестве оружия, которое даст преимущество перед количеством противника. Ствольная артиллерия калибром 155 мм имеет дальность поражения от 40 до 60 км. Российские аналоги этого оружия – до 30 км. Когда мы получим это оружие, у нас будет преимущество. Сможем обстреливать силовые позиции врага с безопасного расстояния. Системы реактивного залпового огня имеют дальность поражения 70 км. Российские аналоги такого оружия – до 40-50 км. Здесь также огромное преимущество в расстоянии. Это позволит нам контролировать силовые базы накопления и пути поставки российских группировок.

Именно благодаря преимуществу в оружии мы сможем изменить ход этой войны. Численно это будет гораздо сложнее. Человеческих резервов россии больше, чем наших, нужно быть реалистами. Но они деморализованы. А у нас есть цель — освободить Украину.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ!

И главное – верим в нашу победу!