Как информирует «НБН» со ссылкой на Spiegel, наших соотечественников привезли в четверг, 2 июня, в Нюрнберг. Они прибыли из разных лечебных центров в Украине. Эти украинцы имеют ранения, которые связаны с войной. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Баварии.

В ведомстве при этом не сообщили, являются ли украинцы, которые прибыли на лечение, военными, или гражданскими.

Все раненые перевозились на борту Airbus A310 Бундесвера, который следовал через Польшу на территорию Нюрнберга, где во второй половине дня их приняли порядка сотни спасателей.

После этого украинцев машинами скорой помощи отвезли в клиники, которые находятся во всех административных округах Баварии.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, сколько украинских защитников каждый день погибает на фронте.