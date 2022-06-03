Об этом сообщает «НБН».

Российский оппозиционер, журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия стали гражданами Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщил об этом в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, чета Невзоровых получила паспорта «за выдающиеся заслуги перед страной».

Позже сам Невзоров в своем Telegram-канале прокомментировал данную информацию. Он заявил, что сделал выбор стать плечом к плечу с украинцами в эти тяжелые для них времена.

«Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место», — написал он.

Стоит отметить, что Невзоров часто и очень жестко критикует руководство РФ, которое начало полномасштабную войну против Украины. Последние годы он также резко осуждал аннексию Крыма Россией и войну на Донбассе, развязанную Россией.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Невзоров откровенно говорил о преступлениях российских оккупантов в Украине, в частности о массовых зверствах в Буче, о нещадных бомбежках армией РФ Мариуполя. Власти РФ завели на журналиста уголовное дело по статье о «дискредитации армии РФ». В России его хотят арестовать, поэтому он выехал за границу.

Важно отметить, что в Украине разделилось мнение общества относительно предоставления гражданства Украины чете Невзоровых. Многих этот факт удивил, а некоторых возмутил. В частности, Невзорову припомнили его сомнительное прошлое. Ведь в 2012 году он был доверенным лицом диктатора Владимира Путина на президентских выборах.

Ранее Невзоров высмеял слова Пескова о Путине и россиянах.