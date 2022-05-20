Пресс-секретарь Путина заявил, что «уровень поддержки действий главы государства очень высок», на что публицист напомнил российскому президенту, что у фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера также было много сторонников, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Невзорова.

Журналист отметил, что Гитлеру, а отличие от Путина, не нужно было «платить массовке по 300 рублей в час». Он рассказал, что в 1937 году в Нюрнберге собрался митинг из 1 300 000 поклонников фюрера. Однако сумасшедшая поддержка народа не помешала его правителю стать «кучей обгорелого мяса и пуговиц».

Ранее Невзоров прокомментировал военный парад на Красной площади в Москве 9 мая. Внимание публициста привлек внешний вид кремлевского диктатора. Журналист пошутил над Путиным, подчеркивая, что президент России выглядел очень плохо.