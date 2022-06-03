Об этом сообщает «НБН».

Недавно в РФ журналисты провели на улицах опрос с целью выяснить, на что мужчины готовы ради страны. Опрошенные россияне на словах заявляли, что готовы ради своей родины на все – даже умереть. Но когда журналист просил их оставить свои персональные данные для военкомата, те быстренько пытались закончить разговор и трусливо убегали.

Украинский журналист и военный Валентин Чернявский провел аналогичный опрос в Украине. Он подходил к прохожим мужчинам с вопросом «на, что они готовы ради своей страны?». Соответствующее видео журналист опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Опрошенные отвечали, что ради Украины готовы на много чего, некоторые из признавались, что уже сходили в военкомат, другие же активно волонтерят и помогают в тылу.

А когда речь зашла о том, чтобы оставить свои данные «для следующей волны мобилизации» опрошенные без раздумывания соглашались.

В сети отметили наглядную разницу.

«Наши парни – гордость Украины. Слава Украине!». «Украинские мужчины – это гордость», — пишут пользователи.

К слову, недавний опрос показал, что сейчас рекордное количество украинцев негативно относятся к стране-агрессору РФ.