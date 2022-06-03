Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении оперативного командования «Юг».

Согласно предоставленным защитниками Украины данным, ситуация на линии столкновения южного фронта является напряженной и динамичной.

Захватчики из Российской Федерации весьма страдают от системных контратак украинских подразделений на Юге Украины. При этом войска России подтянули и уже успели разгрузить на железной дороге, а если быть точнее, то в сорока километрах от Херсона, 27 единиц БМП-1.

В ОК «Юг» добавили, что никакого успеха для оккупантов не имела их отчаянная попытка восстановить утраченное положение в районе Николаевки, что в Херсонской области. Известно, что враг нанес тогда по нашим силам два авиаудара. К счастью, тогда обошлось без потерь.

В это же время отмечается, что в результате масштабного обстрела Нововоронцовки ранения получили два гражданских лица.

Ранее в Сети появилась информация о позорном мародерстве войск Российской Федерации в Харьковской области.

