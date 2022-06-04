Как передает «НБН», такое заявление глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин озвучил в эфире телемарафона.

Чиновник предупредил, что, если россияне захотят поставить весь коллектив под дулами оружия, они также могут вынудить сотрудников выключить станцию. Такой вариант сопоставим с актом ядерного терроризма. Если полностью отключить станцию, это, в свою очередь, приведет к отключению всех шести насосов, охлаждающих активные зоны.

«Безусловно, это обернется ядерной катастрофой, поэтому мы не уверены в вероятности такого сценария. Наш персонал до последнего дня будет делать все возможное для безопасной работы блоков, а это значит, что они обеспечивают стабильность всей энергосистемы Украины», — пояснил Котин.

Он также добавил, что работа сотрудников персонала ЗАЭС сопровождается давлением оккупантов, которое день за днем становится все сильнее.

Напомним, что Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Такая же ситуация в Энергодаре, который является городом-спутником АЭС. После незаконного захвата этого стратегического объекта россиянке отключили мониторинг в режиме реального времени с целью скрыть факт своих преступлений от МАГАТЭ.