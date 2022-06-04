С таким заявлением выступил глава МВД Украины Денис Монастырский на церемонии открытия экспозиции ГСЧС «Центр безопасности», сообщает «НБН».

Он пояснил, что на сегодняшний день из-за полномасштабной российской агрессии на украинскую территорию заминированными и загрязненными из-за неразорвавшихся боеприпасов оказалось порядка 300 тысяч квадратных километров, что составляет половину всей территории страны.

Разминирования территорий такого масштаба требуют продолжительного времени – от пяти до семи лет, а, возможно, и десять.

Кроме того, руководитель Министерства внутренних дел добавил, что с начала военных действий эксперты-пиротехники из ГСЧС Украины смогли обезвредить около 130 тысяч боеприпасов, среди которых примерно две тысячи авиабомб.

На сегодняшний день удалось очистить территорию, площадь которой составляет почти 30 тысяч квадратных метров, хотя, по словам Монастырского, это было оперативное разминирование. В лесах и лесополосах опасность все еще может сохраняться.

Отметим, что накануне в Бучанском районе на оставленной российскими оккупантами противотанковой мине подорвался тракторист.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина и РФ провели обмен пленными.